Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Seduta all'insegna della cautela per le principali borse asiatiche. Sul sentiment degli investitori pesano lementre la piazza di Tokyo ritraccia dai massimi di 10 settimane raggiunti la vigilia.L'indice Nikkei giapponese guadagna lo 0,61% a 21.401,29 punti, mentre il più ampio Topix balza dello 0,98% a 989,65 punti. Stessa importazione per Seoul che sale appena dello 0,08%.con Shanghai che segna un -0,16% e Shenzhen un -0,67%. Taiwan porta a casa un timido vantaggio dello 0,15%.Poco mosse le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde lo 0,48%, assieme a Singapore (-0,18%) e Bangkok (-0,47%). Piatta Jakarta mentre è positiva Kuala Lumpur +0,94% che ha riaperto oggi i battenti dopo essere rimasta chiusa per festività la vigilia.La Borsa di Mumbay guadagna lo 0,35% e Sydney lo 0,23%.