Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Seduta in prevalenza al ribasso per le principali Borse asiatiche che hanno seguito la correzione degli indici azionari americani, mentre continuano i timori degli investitori per la diffusione del coronavirus cinese e il conseguente impatto sull'economia globale.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha terminato in calo dello 0,59% a 23.687,59 punti e il più ampio Topix è sceso dello 0,62% a 1.108,57 punti.



In rosso anche le borse cinesi, con Shanghai che lima lo lo 0,03% e Shenzhen lo 0,05%. Timido segno più per Taiwan +0,06% mentre Seul sale dello 0,69%.



Miste le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che mostra un timido rialzo dello 0,26%, così come Singapore +0,04% e Bangkok +0,46%. Kuala Lumpur sale appena dello 0,13%. Chiusa la borsa di Jakarta.



Giù la borsa di Mumbay (-0,21%). Tiene Sydney (+0,31%).





© RIPRODUZIONE RISERVATA