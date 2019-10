Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Riflessive le principali borse asiatiche, dopo il finale positivo di Wall Street sulle speranze per i negoziati sui dazi tra USA e Cina. Oggi 10 ottobre 2019, riprenderanno le trattative.



A Tokyo, l'indice Nikkei sta guadagnando lo 0,34% a 21.528 punti, mentre il Topix sta limando lo 0,13%. In rosso la borsa di Seoul con un -0,41%.



In verde anche le borse cinesi, con Shanghai che sale dello 0,43% e Shenzhen dello 0,84%. Taiwan scivola dell'1,16%.



Segni misti per le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che registra un rialzo dello 0,34%. Appena sotto la parità Singapore -0,19%, Jakarta +0,05% e Bangkok -0,23%. Piatta invece Kuala Lumpur -0,02%.



In ribasso Mumbay (-0,31%) mentre Sydney segna un -0,06%. © RIPRODUZIONE RISERVATA