Borse Asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Seduta a due velocità per le principali borse asiatiche, a causa dell'ennesimo weekend di scontri ad Hong Kong e dell'attesa per il Fomc, chiamato nella due giorni del 17 e 18 settembre, a decidere la direzione delle manovre di politica monetaria per il costo del lavoro.



Buone le performance per la borsa di Tokyo, che guadagna lo 1,05% portandosi a 21.988,29 punti, e per il Topix che sale dello 0,90%. Toniche anche Seoul (+0,43%) e Taiwan (+0,65%).



Borse cinesi rimangono invece al palo, con Shanghai che vive un rialzo dello 0,05% e Shenzhen dello 0,08%. Su Hong Kong si abbatte invece un negativo dell'1,12%.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore perde lo 0,08%, Kuala Lumpur guadagna lo 0,02%, così come Bangkok, mentre Jakarta è negativa per l'1,82%.



Poco mosse Mumbay (-0,27%) mentre Sydney tocca un positivo dello 0,05. © RIPRODUZIONE RISERVATA