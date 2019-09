Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Senza direzione le principali borse asiatiche, dopo il finale positivo di Wall Street sull'allentarsi delle tensioni commerciali con la Cina in vista della ripresa dei negoziati ad ottobre.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,96% a 21.806 punti, mentre il Topix ha portato a casa un rialzo dello 0,94%. Bene inoltre la borsa di Seoul con un +0,84%.



In verde anche le borse cinesi, con Shanghai che sale dello 0,47% e Shenzhen dello 0,46%. Taiwan avanza dello 0,42%.



Segni misti per le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che scivola dello 0,14%. Appena sotto la parità Singapore -0,31%, Jakarta -0,36% e Bangkok -0,28%. Bene invece Kuala Lumpur +0,26%.



In rialzo Mumbay (+0,28%) mentre Sydney guadagna lo 0,17%. © RIPRODUZIONE RISERVATA