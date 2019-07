Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Seduta debole per le principali borse asiatiche dove si distingue la performance positiva della piazza di Tokyo sostenuta dal record fatto segnare a Wall Street dal Dow Jones in attesa della ripresa dei nuovi negoziati sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,25% a 21.691,45 punti, mentre il Topix ha portato a casa un rialzo dello 0,58%. Segno più anche per Seoul +0,34%.



In rosso le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,27% e Shenzhen lo 0,53%. Taiwan sale dello 0,31%.



Tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, sotto la parità Hong Kong -0,06% così come Kuala Lumpur -0,06%. Jakarta +0,16% e Singapore +0,22%. Bangkok +0,30%.



Tonica Mumbay (+0,30%) mentre Sydney avanza dello 0,54%. © RIPRODUZIONE RISERVATA