Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Seduta mista per le principali borse asiatiche, dopo il finale positivo di Wall Street sulla scia della tregua commerciale tra USA e Cina raggiunta al vertice del G20 di Osaka.



A Tokyo, l'indice Nikkei registra una timida variazione positiva dello 0,09% a 21.749 punti, mentre il Topix un +0,29%. In frazionale ribasso Seoul -0,46%.



Poco mosse anche le borse cinesi con Shanghai che lima lo 0,17% e Shenzhen lo 0,01%. Limature per Taiwan (-0,39%).



Contrastate le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Hong Kong avanza dell'1,22% dopo una nuova giornata di proteste e caos in Parlamento contro l'estradizione in Cina, Singapore -0,47%, Bangkok -0,31%, Jakarta -0,05% e Kuala Lumpur +0,31%.



Attorno alla parità Mumbay (-0,30%) e Sydney (+0,02%). © RIPRODUZIONE RISERVATA