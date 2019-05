Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Seduta mista per le principali borse asiatiche, prive del faro di Wall Street rimasta chiusa per il Memorial Day.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha chiuso con un +0,50% a 21.288 punti, mentre il Topix ha segnato un +0,41%. In frazionale rialzo Seoul +0,53%.



Positive le borse cinesi sull'allentarsi delle tensioni commerciali con gli USA. Shanghai avanza dell'1,06% e Shenzhen dell'1,17%. Poco mossa Taiwan (+0,11%).



Contrastate le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Hong Kong +0,66%, Singapore -0,11%, Bangkok -0,09%, Jakarta -0,35% e Kuala Lumpur +0,53%.



Piatta Mumbay (-0,04%), bene Sydney (+0,54%).