Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Segni misti tra le principali borse d'estremo Oriente, con la piazza di Tokyo che chiude sui livelli della vigilia. A pesare sull'azionario asiatico sono ancora le incertezze sulle prospettive dell'economia globale.



L'indice Nikkei giapponese ha ceduto lo 0,08% a 21.566 punti, mentre il Topix ha limato lo 0,21%. In linea Seoul -0,09%.



In frazionale calo le borse cinesi, con Shanghai in ribasso dello 0,53% e Shenzhen dello 0,38%. Invariata Taiwan.



Tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong scende dello 0,22%, Singapore dello 0,05%, Kuala Lumpur dello 0,09% e Jakarta dello 0,47%. In rialzo invece Bangkok +0,37%.



Mumbay avanza dello 0,16% mentre Sydney lima lo 0,11%. © RIPRODUZIONE RISERVATA