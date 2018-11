Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - La borsa di Tokyo chiude le contrattazioni in rosso, mentre si muovono in ordine sparso le altre borse asiatiche. Il focus degli investitori resta concentrato sulle tensioni commerciali tra USA e Cina e sulla questione Brexit.



L'indice Nikkei della piazza di Tokyo ha portato a casa un ribasso dello 0,57% a 21.680,34 punti. Segno meno anche per il più ampio paniere Topix sceso dello 0,56% a 1.034,91 punti. Seul invece ha chiuso in vantaggio dello 0,21%.



Bene le borse cinesi, con Shanghai in rialzo dello 0,41% e Shenzhen dello 0,75%. Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta si registrano segni misti. Debole Hong Kong -0,10%, assieme a Taiwan (-0,30%). Segno più invece per Kuala Lumpur (+0,64%), Singapore (+0,87%), Jakarta (+1,31%) e Bangkok (+0,03%).



Mumbai segna un +0,57%, mentre Sydney lima lo 0,04%. © RIPRODUZIONE RISERVATA