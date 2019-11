Borse asiatiche in lieve ribasso

(Teleborsa) - Poco sotto la parità le principali borse asiatiche, dopo l'ennesimo record storico di Wall Street.



A Tokyo, l'indice Nikkei sta limando lo 0,12% a 23.409 punti, mentre il Topix un -0,17%. Indietreggia la borsa di Seoul -0,43%.



In rosso le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,60% e Shenzhen lo 0,41%. Taiwan perde lo 0,26%.



Segni meno per le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che scivola dello 0,15%, Jakarta dello 0,33% e Kuala Lumpur dello 0,12%. Soffre anche Bangkok -0,45% mentre Singapore arretra dello 0,37%.



Timidi rialzi invece per Mumbay +0,21% e Sydney che guadagna lo 0,22%.