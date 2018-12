Borse asiatiche in calo su tensioni commerciali tra USA e Cina

(Teleborsa) - Finale di seduta negativo per i principali indici dell'Asia/Pacifico, con gli investitori ancora attenti alla vicenda Huawei che potrebbe compromettere i rapporti commerciali già tesi tra Stati Uniti e Cina.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un decremento del 2,12% a 21.219 punti mentre il paniere Topix è sceso dell'1,89%.



Giornata in rosso anche per le borse cinesi, con Shanghai che perde lo 0,58% e Shenzhen lo 0,93%.



Pesanti Hong Kong (-1,26%), Seoul (-1,06%), Taiwan (-1,16%) e Jakarta (-0,48%).



Tra le altre piazze asiatiche in retromarcia anche Singapore (-1,08%), Kuala Lumpur (-0,93%) e Bangkok (-0,23%).



Segni meno per Mumbai (-1,53%) e Sidney (-2,26%). © RIPRODUZIONE RISERVATA