Borse asiatiche in caduta nonostante maxi intervento banche centrali

(Teleborsa) - Altro lunedì difficile per le borse asiatiche, che crollano a dispetto del maxi intervento coordinato delle banche centrali del mondo, per fornire più liquidità al sistema. Un panic selling che risponde ai segnali negativi che arrivano dai Future USA.



Giornata nera per Tokyo, dove peraltro l'indice Nikkei ha contenuto le perdite nel 2,46% a 17.002 punti, mentre il Topix è caduto a 816 punti (-2,05%). Peggio ha fatto Seoul che termina con un -3,19%.



Pesanti le borse cinesi, con Shanghai che segna un -3,31%, mentre Shenzhen cede il 4,79%. Perdite ampie anche per Taiwan (-4,8062%).



Stessa impostazione per le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che arretra del 3,87%, seguita da Singapore -4,04%, Jakarta -4,20%, Kuala Lumpur -4,75% e Bangkok -6,17%.



Giù anche Mumbay (-5,60%), tonfo di Sydney (-9,52%).