Borse asiatiche deboli. Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna della debolezza per le principali borse asiatiche, orfane oggi della piazza di Tokyo rimasta chiusa per festività.



Deboli le piazze finanziarie cinesi, con Shanghai che segna un -1,38% e Shenzhen un -1,44%, mentre Taiwan cede lo 0,16%. Limature per Seul -0,02%.



Segni negativi anche tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che cede lo 0,89%, seguita da Singapore -0,34%, Bangkok -0,38% e Jakarta perde lo 0,29%. Arretra anche Kuala Lumpur -0,26%.



Brilla Mumbay (+2,64%) mentre Sydney guadagna lo 0,48%. © RIPRODUZIONE RISERVATA