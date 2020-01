Borse asiatiche deboli

(Teleborsa) - In frazionale calo le principali borse asiatiche, in attesa della firma sui dazi tra Cina e Stati Uniti.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha perso lo 0,45% fermandosi a 23.916 punti, mentre il Topix ha ceduto lo 0,54%. Debole anche Seoul (-0,35%).



In rosso le borse cinesi, con Shanghai che segna un -0,45% e Shenzhen un -0,24%. Giù anche Taiwan con un ribasso dello 0,72%.



Segni negativi tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Hong Kong arretra dello 0,51% seguita da Singapore (-0,38%), Jakarta (-0,37%), Bangkok (-0,65%) e Kuala Lumpur (-0,25%).



Debole Mumbay (-0,47%) mentre Sydney guadagna lo 0,50%. © RIPRODUZIONE RISERVATA