Borse asiatiche deboli

(Teleborsa) - Seduta debole per le principali borse asiatiche con gli investitori che continuano a focalizzarsi sulle notizie relative alle trattative commerciali USA-Cina. Occhio anche al PIL australiano, salito dello 0,2% nel quarto trimestre, rispetto al +0,3% atteso dal consensus e messo a segno nel trimestre precedente.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha ceduto lo 0,60% a 21.596,81 punti, mentre il Topix ha perso lo 0,34% a 1.027,86 punti. Segno meno per Seoul -0,17%.



Miste le borse cinesi, con Shanghai che lima lo 0,01% mentre Shenzhen sale dello 0,52%. Taiwan avanza dello 0,50%.



Tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, sopra la parità Hong Kong +0,16% così come Jakarta +0,18% e Singapore +0,04%. Limature per Kuala Lumpur -0,05% e Bangkok -0,21%.



In verde Sydney (+0,72%) e Mumbay (+0,72%).