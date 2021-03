10 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che si attesta a 29.028 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'indice di Shenzhen, che avanza dello 0,66%. I mercati asiatici mostrano quindi timidi segnali di miglioramento, dopo aver raggiunto lunedì i minimi dell'ultimo mese a causa dell'aumento dei rendimenti dei bond governativi globali.



Sulla parità Hong Kong (+0,12%); in frazionale calo Seul (-0,6%).



Guadagni frazionali per Mumbai (+0,24%); in discesa Sydney (-0,76%).



Giornata fiacca per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,08%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,17%. Seduta trascurata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un timido -0,18%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,13%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,25%.