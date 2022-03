Borse asiatiche contrastate. Shanghai entra in lockdown

(Teleborsa) - Seduta contrastata per le borse asiatiche. A pesare sul sentimenti degli investitori è il fatto che Shanghai, il centro finanziario cinese, è entrata in un nuovo lockdown domenica, quando le autorità hanno ordinato una chiusura in due fasi, con aziende e fabbriche che sospendono la produzione o lavorano da remoto per nove giorni. Crescono invece le speranze di progressi nei colloqui di pace russo-ucraini che si terranno in Turchia questa settimana dopo che il presidente Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a discutere l'adozione di uno status neutrale come parte di un accordo.

Giornata "no" per la Borsa di Tokyo, in flessione dello 0,72% sul Nikkei 225, spezzando la catena positiva di nove consecutivi rialzi, iniziata il 14 di questo mese; sulla stessa linea, giornata negativa per Shenzhen, in calo dell'1,21%. Sulla parità Shanghai. Buona la prestazione di Hong Kong (+1,12%); consolida i livelli della vigilia Seul (+0,11%). Variazioni negative per Mumbai (-0,72%); sulla parità Sydney (-0,01%).



Modesto recupero sui valori precedenti per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano in progresso dello 0,61%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. Contenuto ribasso per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una flessione dello 0,30%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 0,25%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 2,81%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Martedì 29/03/2022

00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)



Mercoledì 30/03/2022

00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,3%; preced. 1,6%)



Giovedì 31/03/2022

00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,3%)



Venerdì 01/04/2022

00:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 12 punti; preced. 18 punti)

01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti).

