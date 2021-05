31 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di Tokyo, che accusa una flessione dello 0,94% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per Shenzhen, che arriva allo 0,64%.

Le borse asiatiche procedono comunque in ordine sparso, dopo la pubblicazione di diversi dati macroeconomici. L'indicatore dell'industria manifatturiera cinese è stato pressoché invariato a maggio, anche perché l'aumento dei prezzi dei fattori di produzione ha pesato sulle fabbriche: lo slancio della ripresa potrebbe aver raggiunto il suo picco per ora.



Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,67%; leggermente positivo Seul (+0,28%).



In frazionale progresso Mumbai (+0,64%); poco sotto la parità Sydney (-0,28%).



Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato -0,04%. Seduta trascurata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido +0,1%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,09%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,08%.

(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)