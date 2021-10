Borse asiatiche contrastate, brilla il mercato di Tokyo

Martedì 26 Ottobre 2021, 08:15

(Teleborsa) - Sessione euforica per Tokyo, con il Nikkei 225 che mostra un balzo dell'1,89%, mentre, al contrario, cedono alle vendite Shenzhen, che retrocede dello 0,26%, e Shanghai, che perde lo 0,28%. Il sentiment ha beneficiato della performance positiva di Wall Street, grazie a una serie di trimestrali sopra le attese.



In frazionale calo Hong Kong (-0,5%); sale Seul (+0,95%). Senza direzione Mumbai (-0,19%); come pure, pressoché invariato Sydney (+0,06%).

Gli investitori hanno osservato una videochiamata tra il vice premier cinese Liu He e il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen sulle questioni economiche. La parte cinese ha affermato che la chiamata è stata "pragmatica, sincera e costruttiva". Intanto, il settore immobiliare cinese rimane sotto pressione: Modern Land China è diventato l'ultimo costruttore a non onorare un pagamento su un'obbligazione offshore in dollari.



Andamento piatto per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale pari a +0,16%. Appiattita la performance dell'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un modesto -0,11%. Sostanziale invarianza per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,02%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 0,1%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 2,97%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Giovedì 28/10/2021

01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso -2,3%; preced. -3,2%)



Venerdì 29/10/2021

01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)

01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -3,2%; preced. -3,6%).