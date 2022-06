Borse asiatiche, continuano le vendite dopo il crollo di Wall Street

(Teleborsa) - Giornata di vendite sulle borse asiatiche, dopo che l'S&P 500 è entrato ufficialmente in bear market e in attesa di conoscere le mosse dalla FED, che oggi inizia la sua due giorni di politica monetaria. La Bank of Japan ha annunciato di aver potenziato le operazioni di acquisto di obbligazioni per tenere sotto controllo i rendimenti. Sul fronte macroeconomico, si è confermata in calo la produzione delle fabbriche giapponesi ad aprile 2022.

"L'inflazione statunitense ha un impatto diretto sulle azioni asiatiche, come possiamo vedere dalla performance degli ultimi due giorni", ha affermato Wang Mengying, analista di Nanhua Futures. "La performance delle azioni cinesi dipenderà alla fine dalle aspettative di ripresa economica interna - ha aggiunto - Tuttavia, se aumenti dei tassi più aggressivi portassero a una domanda globale meno forte, anche le aspettative interne sarebbero colpite".

Pioggia di vendite sul listino di Tokyo, che scambia con una pesante flessione dell'1,63%: il Nikkei 225 prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, Shenzhen crolla dell'1,98% e Shanghai scende dello 0,50%.



Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,51%; con analoga direzione, leggermente negativo Seul (-0,7%). In frazionale progresso Mumbai (+0,34%); pesante la Borsa di Sydney (-4,35%).

Cathay Pacific Airways ha reso noto di prevedere una perdita nel primo semestre inferiore rispetto allo scorso anno, guidata da una forte performance del cargo e dal taglio dei costi, ma che sarà ancora "sostanziale".



Modesto guadagno per l'Euro contro la valuta nipponica, che avanza di poco a +0,44%. Appiattita la performance dell'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un modesto -0,12%. Piccolo passo in avanti per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che sta portando a casa un misero +0,29%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 0,26%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 2,82%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Martedì 14/06/2022

06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -1,3%; preced. 0,3%)



Mercoledì 15/06/2022

00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (preced. 7,1%)

04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso -0,5%; preced. -2,9%)

04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,3%; preced. -11,1%)

06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 1,3%).

(Foto: © ximagination / 123RF)