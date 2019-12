Borse asiatiche chiudono piatte l'ultima seduta prefestiva

(Teleborsa) - Chiusura incolore per le borse asiatiche, che terminano l'ultima sessione utile prima del Natale a cavallo della parità, a dispetto del nuovo record messo a segno da Wall Street.



La Borsa di Tokyo ha quindi chiuso stabile, con l'indice Nikkei che si è fermato a 23.830 punti (+0,04%), mentre il Topix che ha riportato una limatura dello 0,17% a 1.109 punti. Debole Seoul con un -0,62%.



Molto bene le borse cinesi, con Shanghai che evidenzia una risalita dello 0,65% e Shenzhen dell'1,32% grazie al clima più disteso sul fronte del commercio dopo il nuovo taglio dei dazi annunciato da Pechino. In controtendenza Taiwan, che registra un ribasso dello 0,38%.



Contrastate le altre borse, con Hong Kong già chiusa per festività insieme a Singapore e Jakarta, mentre Kuala Lumpur cede lo 0,43% e Bangkok lo 0,03%, mentre Mumbay chiude fiacca (-0,24%) e Sydney guadagna lo 0,17%. © RIPRODUZIONE RISERVATA