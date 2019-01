Borse asiatiche attorno alla parità

(Teleborsa) - Chiusura poco mossa per le principali borse d'estremo oriente, con gli investitori attenti alla disputa commerciale tra USA e Cina.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo lascia sul terreno lo 0,52% a 20.556 punti mentre il paniere Topix scivola dello 0,41%. Positiva invece Seoul che avanza dell'1,05%.



In rosso le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,44% mentre Shenzhen segna un -0,90%. Poco mossa Taiwan.



Fra le borse che chiuderanno più tardi la seduta, Singapore lima lo 0,34%, Kuala Lumpur lo 0,07% mentre Jakarta guadagna lo 0,20%, Hong Kong lo 0,11% proprio come Bangkok.



Poco sopra la parità Sydney (+0,20%) e Mumbai.