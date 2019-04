Borse asiatiche al palo. Bene Tokyo

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana poco mossa per le principali borse asiatiche, ad eccezione di Tokyo che ha archiviato la seduta con l'indice Nikkei in rialzo dello 0,72% a 21.867 punti, mentre il Topix ha limato lo 0,03%.



In lieve ribasso le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,15% e Shenzhen lo 0,12%. Gli investitori attendono sviluppi dalle negoziazioni sul commercio internazionale in corso tra Cina e Stati Uniti.



Timidamente positiva la borsa di Seoul con un +0,19% mentre Taiwan arretra dello 0,11%.



Attorno alla parità anche le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che retrocede dello 0,26%, Bangkok dello 0,15% e Singapore dello 0,21%. Appena poco sopra i livelli della vigilia Kuala Lumpur +0,16% e Jakarta +0,08%.



Mumbay sale dello 0,15% mentre Sydney avanza dello 0,71%. © RIPRODUZIONE RISERVATA