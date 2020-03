Borse asiatiche a prova di recupero. Tokyo chiude sulla parità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che li ha visti dapprima scivolare dietro ile, poi, progressivamente recuperare le perdite. L'Asia così tira il fiato dopo le massicce vendite incassate la vigilia, anche sulla scia deiannunciati da banche centrali ed autorità nazionali e sovranazionali (FMI).Termina a ridosso della parità la, dove l'indice Nikkei ha chiuso con un piccolo incremento (+0,06%) a 17.011 punti, mentre il Topix è salito con più decisione a 830 punti (+1,71%). Non si salvache termina con un -2,47%.Ancora in rosso le borse cinesi, conche segna un -0,64% eche cede lo 0,70%. Perdite ancora ampie per(-2,86%).In ordine sparso le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche recupera lo 0,13% assieme a+0,85%, mentre restano in negativo-4,13%,-0,63% e-0,37%.Rialza la testa(+0,85%), mentreevidenzia un rialzo più robusto (+5,43%).