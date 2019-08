Borse asiatiche a picco

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono una seduta in rosso a causa dei segnali contrastanti che stanno investendo la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.



A Tokyo, l'indice Nikkei lascia il 2,40% portandosi a 20.213,07 punti, mentre il Topix ha registrato un -1,74% a 955,84 punti. Segno meno per Seoul con un -1,51%.



In rosso anche le borse cinesi, con Shanghai che cede l'1,19% e Shenzhen in contrazione dello 0,80%. Taiwan segna invece un -1,54%.



Sullo stesso trend negativo anche le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde il 3,09%, a causa delle proteste che stanno paralizzando la città, mentre Jakarta registra un -0,99%, Bangkok -2,58%, Singapore -1,68% e Kuala Lumpur -1,49%.



In contro tendenza Mumbay con un +0,23% mentre Sydney segna un -1,62%. © RIPRODUZIONE RISERVATA