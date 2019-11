Borse asiatiche a due velocità. Tokyo chiude in rialzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e continuano a guardare agli sviluppi della guerra commerciale, conche sembrerebberoalla chiusura di un. Il Presidente Trump sarebbe infatti vicino ad abbattere dazi su 112 miliardi di prodotti cinesi., l'indice Nikkei chiude con un rialzo dello 0,22% a 23.304 punti, mentre il Topix ha limato lo 0,12% a 1.088 punti. Tieneche termina con un +0,07%.In rosso le borse cinesi, conche cede lo 0,56% elo 0,97%. Stabileche conclude con un +0,08%.A due velocità le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche mostra un timido guadagno dello 0,14%, in linea con(+0,40%) e(+0,26%). Viaggiano in ribasso(-0,25%) e(-0,70%).Positiva(+0,50%), mentreè in rosso (-0,56%).