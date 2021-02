(Teleborsa) - Tokyo termina la sessione in rialzo, con il Nikkei 225 che avanza dell'1,00%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l'indice di Shenzhen(-0,61%).



Poco sotto la parità Hong Kong (-0,23%); in rialzo Seul (+1,06%).



In denaro Mumbai (+1,16%); sulla stessa tendenza, sale Sydney (+0,9%).



Appiattita la performance dell'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto -0,03%. Sostanziale invarianza per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,09%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,05%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,20%. © RIPRODUZIONE RISERVATA