Borse asiatiche a due velocità

(Teleborsa) -Chiude sulla parità la Borsa di Tokyo, mentre viaggiano in positivo gli indici cinesi. L'attenzione dei mercati resta rivolta allaNonostante il proseguimento dei colloqui (due delegazioni si sono viste a Washington nel weekend), decisivo sarà l'incontro tra Trump e Xi Jinping del prossimo 30 novembre in Argentina., continuano a crescere i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di ottobre., che hanno terminato la seduta poco al di sopra della parità. A Tokyo, ia 22,269 punti, mentre il paniereBene invece per le Borse cinesi, conmentre fa meglioLievemente positivein rossoTra le altre piazze asiatiche segno meno pe. Sulla parità), bene