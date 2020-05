Borse Asia miste orfane di Tokyo ancora chiusa per festività

(Teleborsa) - Segni misti tra le principali borse asiatiche prive anche oggi del faro della piazza di Tokyo chiusa per festeggiare il "Constitution Day". Riaprono invece i listini cinesi chiusi la vigilia sempre per festività. Sul sentiment degli investitori continua a regnare la cautela di rimando alle tensioni nelle relazioni fra USA e Cina, a causa dell'epidemia di coronavirus. A sostenere alcuni listini asiatici contribuisce la performance positiva ieri di Wall Street.



Shanghai sale appena dello 0,08% mentre Shenzhen guadagna lo 0,79%. Tonica anche la borsa di Seoul +1,54%. Taiwan +0,02%.



Fra le borse che termineranno più tardi la seduta, Hong Kong viaggia in rialzo dell'1,02%, seguita da Singapore +1,29% e Kuala Lumpur +0,03%. Debole Jakarta -0,63%. Chiusa la piazza di Bangkok.



Altrove, la Borsa di Mumbay sale dell'1,57% mentre Sydney mostra una limatura dello 0,10%.





