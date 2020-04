Borse Asia chiudono in prevalenza positive.Tokyo più incerta

(Teleborsa) - I mercati asiatici chiudono le contrattazioni in prevalenza positivi, in scia al rally messo a segno da Wall Street. Più incerta la Borsa di Tokyo, in attesa che si definisca il quadro di riferimento del mercato petrolifero in vista del vertice Opec Plus.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha chiuso con un calo dello 0,47% a 19.262 punti, mentre il Topix ha perso l'1,27% a 920 punti. Bene anche la borsa di Seoul che avanza dell'1,31%.



In attivo le borse cinesi, con Shanghai che recupera lo 0,31% e Shenzhen che sale dello 0,61%. Impostazione cauta per Taiwan +0,12%.



Positive le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che guadagna lo 0,62%, seguita da Singapore +1,29%, Bangkok +2,13% e Kuala Lumpur +0,52%, mentre resta in disparte Jakarta -0,05%,



In forte rialzo le borse di Mumbay (+1,93%) e Sydney (+2,47%). © RIPRODUZIONE RISERVATA