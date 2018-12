Borse ancora in rialzo su scommesse per commercio golobale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che ripartono in rialzo, sulle speranze di una. Pechino avrebbe anche in mente di abbassare i dazi sulle auto prodotte in america.Il, che dovrà affrontare questioni spinose, fra cui gli sforamenti del deficit previsti per la Francia di Macron e per l'Italia.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,132. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +285 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,09%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,62%, denaro su Londra, che registra un rialzo dell'1,27%, bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,87%.Piazza Affari apre la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,68%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,67%, portandosi a 20.543 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,69%), come il FTSE Italia Star (0,8%).Buona la performance a Milano dei comparti utility (+1,58%), telecomunicazioni (+1,48%) e alimentare (+1,04%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto chimico, che riporta una flessione di -0,49%.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per Enel, che cresce dell'1,75%.Sostenuta Banca Generali, con un discreto guadagno dell'1,65%.Buoni spunti su Poste Italiane, che mostra un ampio vantaggio dell'1,59%.Ben impostata A2A, che mostra un incremento dell'1,56%.La peggiore è Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -4,55%.Contrazione moderata per Saipem, che soffre un calo dello 0,97%.Fra i bancari, sottotono UBI Banca che mostra una limatura dello 0,96%, tira il fiato Banco BPM che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, dopo i forti guadagni di ieri.