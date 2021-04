19 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Spiccano il volo Fiera Milano e IEG a Piazza Affari, dopo che nella conferenza stampa di venerdì sera Mario Draghi e Roberto Speranza hanno annunciato la ripartenza del settore per il primo luglio. Fiera Milano passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,37% e attestandosi a a 3,91. Grande giornata anche per Italian Exhibition Group, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,57% a 3,22.

"Fiera Milano è pronta a ripartire in sicurezza dal primo luglio. Accenderemo da subito i motori della macchina organizzativa per supportare al meglio i nostri organizzatori, espositori e visitatori, a cominciare da Milano Unica, la prima fiera in calendario", ha commentato la novità durante il weekend Luca Palermo, AD di Fiera Milano. "Ringraziamo le istituzioni per aver indicato una data certa che consentirà a tutto il comparto di riprendere le attività - ha aggiunto Palermo - Il sistema fieristico rappresenta una solida piattaforma di politica industriale al servizio delle imprese".

Intanto Italian Exhibition Group ha annunciato che "Be Confident" sarà il tema che legherà le tre manifestazioni TTG, SIA e SUN 2021, affermando che è "il momento di mettere in viaggio la fiducia".