Borsa, via libera Consob a quotazione Garofalo Health Care

(Teleborsa) - La Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società Garofalo Health Care sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana.Lo rende noto la stessa Garofalo Health Care spiegando che l'offerta di sottoscrizione riservata agli investitori istituzionali ha per oggetto massimo 20.000.000 azioni, prive di indicazione del valore nominale, corrispondenti al 25% del capitale sociale dell'emittente post aumento di capitale.Ilavrà inizio da oggi, 1° novembre, e terminerà il 6 novembre 2018.L'indicativa di Garofalo Health Care è compreso tra 200,4 milioni di euro e 220,2 milioni, pari ad un minimo di 3,34 euro per azione ed un massimo di 3,67 per azione.La società rende noto che i proventi dell'offerta saranno destinati a "finanziare la strategia di crescita buy&build attraverso attività di M&A".