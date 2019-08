Borsa, utilities in rally a Milano

(Teleborsa) - Grande giornata per il settore delle utilities in Borsa. Grazie alla sua natura difensiva ed anche traendo vantaggio dal minor costo del debito garantito da condizioni creditizie più accomodanti, il comparto è uno dei migliori oggi sul mercato.



Trionfa Enel, con un guadagno del 4,69% al top del paniere FTSE MIB. Fra i migliori all'interno del paniere delle Blue Chips anche Snam, HERA e Terna, con guadagni superiori al 2%. Poco più indietro A2A che vanta comunque un progresso dell'1,23%.







