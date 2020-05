Borsa USA incolore a metà giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in una seduta interlocutoria, dove il Dow Jones è stabile a 24.295,17 punti, mentre lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,21% a 2.935,95 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,12%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario (+1,44%), informatica (+0,95%) e telecomunicazioni (+0,51%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materiali (-1,66%), energia (-1,63%) e finanziario (-1,59%).Al top tra i, Apple (+1,71%), Home Depot (+1,66%), Merck & Co (+1,65%) e Pfizer (+1,54%).Vendite a piene mani su American Express, che soffre un decremento del 3,61%.Pessima performance per Boeing, che registra un ribasso del 2,67%.Sessione nera per JP Morgan, che lascia sul tappeto una perdita del 2,51%., Moderna (+10,60%), Vertex Pharmaceuticals (+5,17%), Biogen (+4,68%) e Alexion Pharmaceuticals (+3,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tripadvisor, che prosegue le contrattazioni a -5,19%.In caduta libera Marriott International, che affonda del 4,83%.Pesante Wynn Resorts, che segna una discesa di ben -4,11 punti percentuali.Seduta drammatica per Discovery, che crolla del 4,01%.