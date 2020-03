Borsa: Europa in rialzo, Milano guadagna l'1,4%

Ultimo aggiornamento: 13:10

Le Borse europee allungano il passo con i futures su Wall Street positivi all'indomani delladecisione della Fed di tagliare i tassi di interesse mentre Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in Texas. Il listini mitigano dunque l'effetto Coronavirus con l'indice d'area Stoxx 600 che sale di oltre un punto con farmaceutici ed energia di buon passo seguiti dai finanziari. Tra le singole Piazze Londra sale dell'1,54%, Milano dell'1,41% (Ftse Mib 22.052 punti), Francoforte dell'1,17%, Parigi dell'1,33%.Sul Ftse Mib di Milano sono pochi i titoli in rosso: Juventus (complice il caos calendari sulle partite di Serie A) e Banco Bpm, dopo il piano industriale, perdono l'1%. In calo Ferrari (-0,8%) e Nexi(-0,4%). Spiccano invece le performance di Exor (+3,8%), dopo l'accordo per la cessione di PartnerRe, e di Ubi (+3,1%), ieri la Fondazionce Cassa di risparmio di Cuneo ha fatto altri acquisti comprando 845mila opzioni call su azioni Ubi. In evidenza Poste Italiane (+3%) e le società infrastrutturali (+2,5% Terna e Snam).