Borsa, TraWell: al via raggruppamento azioni ordinarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Concluso il raggruppamento delle azioni ordinarie TraWell. L'azienda attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica che in data odierna, 15 luglio 2019, si è proceduto al raggruppamento delle azioni ordinarie della Società(ISIN IT0004954530, cedola n. 3), previo annullamento di n. 1 (una) azione ordinaria del socio di controllo RG Holding s.r.l. al solo fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione senza riduzione dell'ammontare complessivo del capitale sociale.. Tale prezzo, comunicato a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari depositari, sarà dunque utilizzato per valorizzare le frazioni azionarie generate dall'applicazione del rapporto di raggruppamento.L'operazione è diretta a semplificare la gestione amministrativa dei titoli azionari e rendere più corposo il valore unitario delle azioni, anche in vista del double listing presso il mercato statunitense Nasdaq.