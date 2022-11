Borsa Tokyo chiusa per festività. Misto il resto dell'Asia

Giovedì 3 Novembre 2022, 08:15







(Teleborsa) - Seduta con segni negativi per le principali borse asiatiche mentre è rimasta chiusa la piazza di Tokyo per festività.



I listini azionari d'estremo oriente hanno seguito la scia negativi di Wall Street dopo che la Federal Reserve, come da attese, ha annunciato la quarta stretta consecutiva di 75 punti base, portando i tassi di interesse dall'attuale range compreso tra il 3% e il 3,25% al nuovo range compreso tra il 3,75% e il 4%. Nel comunicato che accompagna la decisione del Fomc, sono emerse indicazioni su un possibile rallentamento della velocità dei rialzi dei tassi, confermate anche dalle parole del governatore, Jerome Powell.



Frazionale discesa di Shenzhen con le quotazioni che si posizionano a -0,32% e quelle di Shanghai con un -0,56%.



In forte discesa Hong Kong (-2,32%); debole Seul (-0,33%). Leggermente negativo Mumbai (-0,18%); in verde Sydney (-1,77%).







