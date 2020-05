Borsa Tokyo chiude in rally al top da 10 settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e, che si sono buttate alle spalle le recenti tensioni fra USA e Cina sui temi della salute e sulle relazioni commerciali,dopo la crisi da Covid-19 e sulla permanenza degli. L'Istituto centrale cinese oggi ha confermatoLa Bha chiuso gli scambi ai massimi da 10 settimane, con l'indice Nikkei balzato del 2,45% a 21.249 punti, mentre il Topix ha guadagnato il 2,23% a 979 punti. Stessa importazione perche è salita dell'1,61%.Bene le borse cinesi conche segna un +0,79% eun +1,74%. In sciache porta a casa un vantaggio dell'1,39%.In ascesa le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche avanza dell'1,86%, assieme a(+1,62%),(+1,39%) e(+1,55%). Chiusa per festivitàLa Borsa diguadagna lo 0,71%, mentre chiude in rally(+2,26%).