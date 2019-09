(Teleborsa) - La fiammata del greggio scaturita dagli attacchi con droni all'Arabia Saudita sta infiammando anche i titoli petroliferi sulle piazze finanziarie europee.



Così, sulla piazza di milano vola l'Eni con un rialzo del 2,44%. Coinvolte dall'ondata rialzista anche le infrastrutture con Tenaris (+2,69% e Saipem (+1,4%).



A Parigi stessa impostazione per la major petrolifera Total (+2,14%) e per TechnipFMC (+3,56%). A Londra, in denaro BP (+3,5%) e Shell (+2,6%). © RIPRODUZIONE RISERVATA