Borsa, TIM sotto pressione. Sulla rete unica pesa l'Antirust europeo

(Teleborsa) - In forte ribasso il titolo Telecom Italia, che mostra un -3,09% collocandosi tra i peggiori cali nel principale paniere.



Sulle azioni pesano indiscrezioni stampa rilanciate da Bloomberg secondo cui l'Antirust europeo potrebbe opporsi alla creazione di una società unica per la rete a banda larga controllata dall'ex monopolista.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della compagnia telefonica, che fa peggio del mercato di riferimento.



Lo scenario di breve periodo di Telecom evidenzia un declino dei corsi verso area 0,3492 Euro con prima area di resistenza vista a 0,3683. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,3376.











