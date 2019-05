Borsa, Milano frena per stacco dividendi

Seduta negativa per la Borsa di Milano, che risente dell'effetto cedole sull'indice Ftse Mib per circa il 2%. Riflessivi gli altri mercati europei, con i riflettori sempre puntati sulla diatriba sui dazi tra Usa e Cina.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 273 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si posiziona al 2,65%.



Tra i mercati del Vecchio Continente incolore Francoforte, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, senza slancio Londra, che negozia con un +0,06%, stabile Parigi -0,11%. Milano cede l'1%.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Azimut (+3,50%), Amplifon (+1,86%), Hera (+1,52%) e Enel (+1,51%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -3,66% sulle ripercussioni per la vicenda Huawei.

