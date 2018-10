Borse, Milano in rialzo del 2%. Spread in calo sotto quota 300

Ultimo aggiornamento: 18:32

Finale in deciso rialzo per le principali borse europee, dove si mette in evidenza Piazza Affari,, che ha fatto scendere lo, il giorno dopo l'approvazione della manovra di bilancio 2019. Il differenziale di rendimento tra ilo titolo decennale italiano e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 296 punti base, con il Btp decennale al 3,44%. Piazza Affari chiude invece con un balzo del 2,23% per l'indice Ftse Mib.in luce Francoforte, con un ampio progresso dell'1,40%. Piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,43% frenata dal pessimismo che regna a Bruxelles sull'ipotesi di trovare un accordo sulla Brexit. Effervescente Parigi, con un progresso dell'1,53%.Tra idi Milano, in evidenza Prysmian (+8,19%) sulla soluzione della questione Western Link. Brilla Ferragamo (+6,80%) in attesa della trimestrale, seguita da Ferrari (+6,62%) e Leonardo (+4,90%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati sulle banche, frenate dalla stretta in manovra delle deducibilità sulle svalutazioni e sulle perdite sui crediti: giù Bper, che archivia la seduta a -0,86%. Debole Banco Bpm, con un modesto ribasso dello 0,69%. Tra i bancari, in caduta libera Banca Mps, che affonda del 2,40%.di Milano, Juventus (+7,88%), CIR (+6,20%), Reply (+5,70%) e Falck Renewables (+5,47%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Geox, che ha archiviato la seduta a -4,27%: Kepler Cheuvreux ne ha tagliato il target price.