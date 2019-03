Borse, brillante Piazza Affari. Spread a 241

Ultimo aggiornamento: 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Borse europee positive in chiusura di settimana. A trainare in alto i listini del Vecchio Continente, l'approvazione da parte della Camera dei comuni inglese della mozione per la richiesta di uno slittamento della Brexit e i venti ottimistici che vedono ancora realizzabile un accordo tra Cina e Usa sul discorso dei dazi commerciali.Invariato lo spread Btp-Bund, che si posiziona a 241 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano che si attesta al 2,50%.Francoforte segna un rialzo dello 0,85%, Londra sale dello 0,60% e Parigi dell'1,04%.Giornata di guadagni anche per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che termina con un +0,80%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso.Tra i, in evidenza STMicroelectronics (+4,65%), Recordati (+3,12%), Brembo (+3,10%) e Unipol (+2,64%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Banco Bpm, che ha terminato le contrattazioni a -1,85%.Sotto pressione Saipem, che accusa un calo dell'1,67%. Tentenna Banca Generali, con un modesto ribasso dello 0,54%.di Milano, Autogrill (+8,40%), Mutuionline (+5,76%), Aeroporto di Bologna (+3,37%) e Aquafil (+3,19%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Brunello Cucinelli, che ha terminato le contrattazioni a -10,38%.