(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunica che la sospensione dalle negoziazioni sulle azioni GEDI Gruppo Editoriale è prolungata per il resto della seduta odierna in attesa di comunicato.



La sospensione era scattata stamattina a seguito della notizia dell'offerta presentata da EXOR alla controllante CIR ed in attesa del CdA che dovrà valutare il da farsi.











