Borsa, Somec passa da AIM Italia a MTA

(Teleborsa) -, azienda trevigiana specializzata in grandi progetti architettonici chiavi in mano in ambito navale e civile, ha, dopo un'esperienza di due anni sul mercato AIM Italia dove era quotata da maggio 2008.Somec è laal MTA e la terza dell'anno. E' stata assistita da Intermonte in qualità di Sponsor., Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato il passaggio, affermando che "rappresenta un esempio di come le eccellenze imprenditoriali possano compiere un percorso di crescita sui nostri mercati, grazie ad un approccio graduale che permette loro di trarre vantaggio in termini di sviluppo e visibilità".Il Presidente di Somec,, ricorda la mission dell'azienda: "Costruire ogni giorno il mondo di domani". E così come i progett - sottolinea - il passaggio al MTA "era stato già pianificato nel 2018, dopo l'IPO su AIM Italia". "Questo nuovo inizio ci permette di guardare ancora oltre, grazie anche alla visibilità del nostro portafoglio ordini poggiamo su una solida base per sviluppare i nostri obbiettivi: crescita e sviluppo delle nostre attività di business, in particolare nel settore civile".