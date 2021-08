Borsa, settore fieristico accelera con fondi UE

1 Minuto di Lettura

Martedì 31 Agosto 2021







(Teleborsa) - Ottima giornata per il settore fieristico a Piazza Affari. Il comparto che include pochissime società, sta performando piuttosto bene oggi sul mercato grazie ai nuovi fondi stanziati dalla UE.



Così Fiera di Milano evidenzia un forte incremento del 4,2% e Italian Exhibition Group, che gestisce i poli fieristici di Rimini e Vicenza, mostra un forte incremento del 2,1%.



Il Ministero del Turismo ha confermato che la della Commissione europea che ha autorizzato il governo italiano a concedere ristori per 520 milioni al settore. L'autorizzazione consente la deroga al regime di aiuti di Stato esistente (De Minimis) e permette di erogare aiuti oltre il tetto di 1,8 milioni a beneficiario. Una boccata d'ossigeno per le aziende attive nel settore, prondamente colpite dalla pandemia.