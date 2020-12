© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il Listino principale diregistrando il primo giorno di trattazione un incremento dello 0,43%. L'azienda, che proviene da una esperienza all'AIM, quotasul listino principale: azioni ordinarie, "Warrant SALCEF Group in Compendio e Integrativi" e "Warrant SALCEF Group Nuovi".Salcef Group avevacon unadi 386,5 milioni di euro che oggi (prezzo di chiusura di ieri, ultimo giorno di AIM) èi. Nel 2020 la Società ha inoltre distribuitodi euro, pari a una creazione di valore complessiva di oltre 110 milioni, nell'arco di circa un anno di quotazione., Presidente di Salcef Group ha commentato:"Siamo molto felici di aver centrato l'obiettivo di arrivare al mercato principale nei tempi immaginati e indicati al mercato già all'epoca della Business Combination", ha commentato il Presidente, ricordando che, in questo periodo, il Gruppo ha mantenuto elevato sia il turnover che la marginalità ed ha messo a segno alcune importanti operazioni sul fronte delle acquisizioni che hanno notevolmente accresciuto il peso internazionale.Nel processo di transizione su MTA la Società è stata assistita da Banca Akros, in qualità di Sponsor e da Gianni & Origoni, quale advisor legale dell'Emittente.