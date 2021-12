Borsa, prima seduta brillante per Directa SIM e ISCC Fintech

(Teleborsa) - Nell'ondata di nuove aziende che sono arrivate sul mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, sia Directa SIM che ISCC Fintech hanno registrato un primo giorno di negoziazioni brillante su su Euronext Growth Milan. La prima è pioniere del trading online in Italia e uno dei primi broker al mondo ad offrire servizi di trading sul web, la seconda è un spin-off di Conafi e specializzata nell'analisi e nell'acquisto di portafogli granulari non performing loans (NPL).

Le azioni di Directa SIM hanno chiuso la seduta in rialzo del 12,25% a quota 3,3675 euro, rispetto al prezzo di collocamento di 3 euro, raggiungendo una capitalizzazione a fine giornata di 55,56 milioni di euro. Nella prima giornata sono state scambiate 1.387.000 azioni pari al 61,64% del flottante. Il controvalore scambiato è stato di quasi 4,8 milioni di euro, di cui il 63,85% è stato intermediato dai clienti Directa SIM.

Le azioni di ISCC Fintech hanno chiuso la seduta in rialzo del 13,60% a quota 5,68 euro, rispetto al prezzo di collocamento di 5 euro. Nella prima giornata sono state scambiate 193.811 azioni in 126 contratti, per un controvalore scambiato di oltre 1,2 milioni di euro.

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)